Цель документа – оценить потенциальный вред на основе исследования всех источников, анализа концентрации вредных веществ.

Результатом составления документа является определение нормативов, разработка мер по минимизации выбросов, формируется подробный план и график контрольных мероприятий по соблюдения расчетных норм.

Проект ПДВ должен составляться для каждого промышленного объекта индивидуально.

Когда нужен проект ПДВ

С 01.01.21 года в силу вступило Постановление Правительства РФ, содержащее требование – разработка ПДВ обязательная для всех ИП и юридических лиц, которые ведут хоздеятельность на объектах, относимых законом к I-III категории.

Составление проекта ПДВ для предприятий позволяет решить сразу несколько задач:

защитить бизнес. Наличие утвержденного проекта ПДВ позволяет легализовать деятельность предприятия или предпринимателя, дает защиту перед контролирующими органами;

сделать хозяйственную деятельность субъекта более выгодной с экономической точки зрения. Наличие подобной документации позволяет сократить налог за негативное воздействие пятикратно;

минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Согласование проекта ПДВ определяет состав и объем загрязняющих атмосферу веществ. Этот же документ содержит детальные меры для предотвращения опасных выбросов.

Проект допустимых выбросов для каждого субъекта хозяйственной деятельности составляется индивидуально. Срок разработки и согласования документа разный – от 15 дней и более. Он зависит от сложности рассматриваемого объекта и количества стационарных источников, которые осуществляют выброс опасных веществ в атмосферу. Срок действия разрешения семь лет.