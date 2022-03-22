Проект ПДВ
Своевременная разработка необходимой экологической документации позволит избежать не только финансовых потерь, но и сохранить деловую репутацию компании.
Этапы предоставления услуги:
Что такое ПДВ?
Цель документа – оценить потенциальный вред на основе исследования всех источников, анализа концентрации вредных веществ.
Результатом составления документа является определение нормативов, разработка мер по минимизации выбросов, формируется подробный план и график контрольных мероприятий по соблюдения расчетных норм.
Проект ПДВ должен составляться для каждого промышленного объекта индивидуально.
Когда нужен проект ПДВ
С 01.01.21 года в силу вступило Постановление Правительства РФ, содержащее требование – разработка ПДВ обязательная для всех ИП и юридических лиц, которые ведут хоздеятельность на объектах, относимых законом к I-III категории.
Составление проекта ПДВ для предприятий позволяет решить сразу несколько задач:
- защитить бизнес. Наличие утвержденного проекта ПДВ позволяет легализовать деятельность предприятия или предпринимателя, дает защиту перед контролирующими органами;
- сделать хозяйственную деятельность субъекта более выгодной с экономической точки зрения. Наличие подобной документации позволяет сократить налог за негативное воздействие пятикратно;
- минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Согласование проекта ПДВ определяет состав и объем загрязняющих атмосферу веществ. Этот же документ содержит детальные меры для предотвращения опасных выбросов.
Проект допустимых выбросов для каждого субъекта хозяйственной деятельности составляется индивидуально. Срок разработки и согласования документа разный – от 15 дней и более. Он зависит от сложности рассматриваемого объекта и количества стационарных источников, которые осуществляют выброс опасных веществ в атмосферу. Срок действия разрешения семь лет.
Этапы разработки и согласования проекта ПДВ
Проект предельно допустимых выбросов – сложный с технической точки зрения документ, составление которого проводится в несколько этапов:
- инвентаризация точек загрязнения.
- проекта ПДВ;
- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ПДВ на предмет соответствия в аккредитованном органе инспекции;
- получение (положительного) санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре.
- разработка мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
Разработка и согласование природоохранной документации самостоятельно, не имея опыта практически невозможно. Команда ООО “Альфа Проектирование” готова помочь привести деятельность вашей компании в соответствие с требованиями законодательства РФ. Опытные и квалифицированные специалисты нашей команды разработают и согласуют необходимую для Вас природоохранную документацию в любом «уголке» России.
С нами вы сможете оперативно разработать и согласовать проект ПДВ, что позволит вести легальную деятельность, пятикратно сократить налог и избежать штрафных санкций. Вместе с нами
Преимущества обращения в нашу компанию
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Разрабатываем документацию в течение 7 дней. Для согласования понадобится от 3 месяцев
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Разработаем проект ПДВ и согласуем его в надзорных
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Проведем экспертизу самостоятельно - наличие санитарных врачей позволяет проводить все мероприятия внутри компании без обращения к сторонним ресурсам
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Решим задачу от начала до конца. Беремся за самые сложные случаи
Пример готового проекта ПДВ
Цена ПДВ
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Часто задаваемые вопросы
- общие исходные данные о предприятии (вид деятельности);
- кадастровый номер земельного участка;
- список источников загрязнения;
- запрашиваются климатические и фоновые характеристики, картографические материалы, подробные сведения о технологических процессах, о газоочистных установках, дополнительная информация после выявления всех источников выбросов на предприятии.
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