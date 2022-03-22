Документация

Проект ПДВ

Предельно допустимый выброс или ПДВ – норматив, определяющий предел выброса загрязнений в атмосферу. Показатель рассчитывается специально для стационарных источников загрязнения и/или их совокупности. Проект ПДВ - документация, в которой предприятие или организация рассматривается как объект, загрязняющий окружающую среду.

Своевременная разработка необходимой экологической документации позволит избежать не только финансовых потерь, но и сохранить деловую репутацию компании.

Этапы предоставления услуги:

Заявка → Договор → Разработка → Согласование с заказчиком → Экспертиза → СЭЗ → Разрешение на выбросы
Сроки
от 15 дней
Цена
от 150 000 руб.
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Что такое ПДВ?

Цель документа – оценить потенциальный вред на основе исследования всех источников, анализа концентрации вредных веществ.
Результатом составления документа является определение нормативов, разработка мер по минимизации выбросов, формируется подробный план и график контрольных мероприятий по соблюдения расчетных норм.

Проект ПДВ должен составляться для каждого промышленного объекта индивидуально.

Когда нужен проект ПДВ

С 01.01.21 года в силу вступило Постановление Правительства РФ, содержащее требование – разработка ПДВ обязательная для всех ИП и юридических лиц, которые ведут хоздеятельность на объектах, относимых законом к I-III категории.
Составление проекта ПДВ для предприятий позволяет решить сразу несколько задач:

  • защитить бизнес. Наличие утвержденного проекта ПДВ позволяет легализовать деятельность предприятия или предпринимателя, дает защиту перед контролирующими органами;
  • сделать хозяйственную деятельность субъекта более выгодной с экономической точки зрения. Наличие подобной документации позволяет сократить налог за негативное воздействие пятикратно;
  • минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Согласование проекта ПДВ определяет состав и объем загрязняющих атмосферу веществ. Этот же документ содержит детальные меры для предотвращения опасных выбросов.

Проект допустимых выбросов для каждого субъекта хозяйственной деятельности составляется индивидуально. Срок разработки и согласования документа разный – от 15 дней и более. Он зависит от сложности рассматриваемого объекта и количества стационарных источников, которые осуществляют выброс опасных веществ в атмосферу. Срок действия разрешения семь лет.

Этапы разработки и согласования проекта ПДВ

Проект предельно допустимых выбросов – сложный с технической точки зрения документ, составление которого проводится в несколько этапов:

  • инвентаризация точек загрязнения.
  • проекта ПДВ;
  • проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ПДВ на предмет соответствия в аккредитованном органе инспекции;
  • получение (положительного) санитарно-эпидемиологического заключения в Роспотребнадзоре.
  • разработка мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Разработка и согласование природоохранной документации самостоятельно, не имея опыта практически невозможно. Команда ООО “Альфа Проектирование” готова помочь привести деятельность вашей компании в соответствие с требованиями законодательства РФ. Опытные и квалифицированные специалисты нашей команды разработают и согласуют необходимую для Вас природоохранную документацию в любом «уголке» России.

С нами вы сможете оперативно разработать и согласовать проект ПДВ, что позволит вести легальную деятельность, пятикратно сократить налог и избежать штрафных санкций. Вместе с нами

Срок действия разрешения – 7 лет (Постановление Правительства РФ от 14.07.2017 г. №841 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 182 и от 2 марта 2000 г. № 183»).

Преимущества обращения в нашу компанию

  • Разрабатываем документацию в течение 7 дней. Для согласования понадобится от 3 месяцев
  • Разработаем проект ПДВ и согласуем его в надзорных
  • Проведем экспертизу самостоятельно - наличие санитарных врачей позволяет проводить все мероприятия внутри компании без обращения к сторонним ресурсам
  • Решим задачу от начала до конца. Беремся за самые сложные случаи
Наличие согласованного проекта ПДВ узаконивает права предприятия на выбросы и защищает при проверках контролирующими органами.
Согласованный проект ПДВ уменьшает плату за негативное воздействие — отсутствие проекта пятикратно увеличивает этот налог!
Проект ПДВ определяет состав и количество опасных загрязняющих атмосферу веществ, фоновые концентрации выбросов. А также предлагает способы предотвращения опасных выбросов и периодичность их контроля.

Пример готового проекта ПДВ

Образец санитарно-эпидемиологического заключения от компании Alfa-Ecopro (2)
Образец санитарно-эпидемиологического заключения от компании Alfa-Ecopro (3)
Для кого нужен?
Для предприятий на балансе которых есть объекты выделяющие загрязнения в атмосферу, например: котельные, производственное оборудование, у которого технологический процесс предполагает выбросы в воздух (сварочные аппараты,пескоструйные аппараты и пр.), лаборатории, автомобили и т.д.
Какие сроки изготовления?
От 15 рабочих дней

Цена ПДВ

От 200 000 руб.
Предусмотрены ли штрафы за отсутствие?
До 100 тыс. рублей или приостановка деятельности на 90 дней согласно КоАП РФ ст. 6.3 и 8.1
119
Выполненных
проектов
305
Счастливых
заказчиков
10
Объектов
в работе

Часто задаваемые вопросы

Это такое количество предельно допустимых выбросов загрязненного воздуха в атмосферу, которое определяется для каждого стационарного источника загрязнения с расчетом фонового загрязнения воздуха и действующих нормативов.

Срок действия разрешения – 7 лет (Постановление Правительства РФ от 14.07.2017 г. №841 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 182 и от 2 марта 2000 г. № 183»).

  • общие исходные данные о предприятии (вид деятельности);
  • кадастровый номер земельного участка;
  • список источников загрязнения;
  • запрашиваются климатические и фоновые характеристики, картографические материалы, подробные сведения о технологических процессах, о газоочистных установках, дополнительная информация после выявления всех источников выбросов на предприятии.

ПДВ необходим тем организациям, которые в процессе своей деятельности осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в нем определяется норматив (максимально допустимая масса) выбросов вредного вещества, на основании проекта ПДВ организация получает разрешение на выбросы в атмосферу.

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